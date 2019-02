Nové Sedlo - Vězni na ubytovnách ozdobili stromky, každý odsouzený dostal balíček se sladkostmi.

Odsouzení poslouchají koncert chrámového sboru Poutníček ve věznici v Novém Sedle | Foto: František Houdek

Atmosféra vánočních svátků pronikla i do věznice v Novém Sedle na Žatecku. Vězni na ubytovnách ozdobili vánoční stromky a v duchu vánoc si vyzdobili i kulturní místnosti.

Dárky se na Štědrý večer sice nerozdávaly, ale přece jen malý dárek každý odsouzený dostal v podobě balíčku s mlskami. Během svátků vězni sledovali v televizi vánoční pořady, ale konaly se zde i jiné aktivity, jako například sportovní turnaje, kvizy a besedy. Vyvrcholením vánočních svátků byl koncert uspořádaný pro vězně.

V sobotu 28. prosince přijel do věznice chrámový sbor Poutníček z Liběšic na Žatecku. Dvanáctičlenný, převážně ženský sbor, pod vedením sbormistrů Pavla Kunčára a Reného Poštulky, zazpíval odsouzeným několik vánočních koled a dalších písniček laděných do vánoční atmosféry. To vše bez nároku na honorář. Déle než hodinu trvající koncert uchvátil všechny přítomné a po každé písni zazněl mohutný potlesk.

Vedení věznice i jménem odsouzených děkuje sboru Poutníček za krásný zážitek a všichni společně věří, že to nebylo poslední vystoupení ve věznici.

František Houdek

mluvčí věznice Nové Sedlo