Louny - Výstava soch a grafik se koná v Galerii města Loun, potrvá do konce března.

Galerie města Loun představuje široké veřejnosti dalšího umělce, který má kořeny v Lounech. K vidění jsou tam díla rodačky Moniky Immrové.

Slavnostní vernisáž výstavy s názvem Souvislost proběhla v pondělí 23. ledna večer, nenechaly si ji ujít desítky hostů.

Výstavu společně s Monikou Immrovou a ředitelem galerie Vladimírem Drápalem zahájila Lenka Sýkorová. „S Monikou jsem se poprvé setkala na počátku 90. let, kdy přišla za mým manželem, aby posoudil její talent. A to i přesto, že on příliš nedůvěřoval ženám v umění. Monika se ale nenechala odradit a přišla s velkými deskami. Své práce rozložila na stole. Ona nepotřebovala poradit a ani o rady nestála. Manžel její práce zhodnotil a prohlásil, že o tuhle holku se nebojí, že ví, co chce a že se neztratí. Nutno říct, že měl pravdu,“ prozradila návštěvníkům paní Sýkorová.

Monika Immrová prezentuje oduševněle pojaté grafické a sochařské práce velmi čistých a minimalizovaných tvarů a forem, archetypálně občas střídmě doplněných ornamenty. Samostatně vystavuje od roku 1996, tato výstava je její čtrnáctou významnější výstavou.

V sochařské práci umělkyně netouží po neobvyklých materiálových kreacích, nýbrž setrvává u klasických materiálů, jako je dřevo, bronz a nejčastěji beton. Sochařská díla patinuje a zdobí jednoduchým dekorem. Také grafické práce Moniky Immrové stojí na skvěle zvládnutém řemesle a citu pro tiché monumentální formy a kompozice.Grafické kompozice jsou čisté a silné a v naprosté většině vyvedené jen v černé lince nebo prostých sametových objemech vytvořených škrábanou akvatintou.

