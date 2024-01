No Name, David Koller. Letošní Dočesná zná první jména účinkujících

/FOTO/ Slovenská skupina No Name a český zpěvák David Koller. To jsou první známá jména, která vystoupí letos na Dočesné v Žatci. Slavnosti chmele a piva, připravuje se 67. ročník, proběhnou v pátek 6. a sobotu 7. září.

Dočesná 2016. S Jasnou pákou vystoupil David Koller | Foto: Deník/Hynek Dlouhý