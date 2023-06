Beatles, Europe a další. V žateckém letním kině hrály děti hudební pecky

/FOTO, VIDEO/ Let It Be anglických Beatles, Final Countdown švédských Europe nebo Saxana Petry Černocké z českého filmu Dívka na koštěti. Takové a mnohé další skladby zazněly ve středu 24. května v letním kině v Žatci.

Pop Fest v žateckém letním kině. | Video: Laurencia Helásková