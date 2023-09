Jeho Aikido street story vidělo přes 2 miliony lidí, pochválila ho hollywoodská legenda Steven Seagal. Na jedné straně natáčí svatby a na druhé se strefuje nekorektním humorem do Romů a „drsného” života na severu na svém profilu Jútuber Jožka. V teplákách také bavil statisíce televizních diváků jako součást dua Brejkdens Bradrs v talentové soutěži. Naposledy si kreativní tvůrce ze Žatce Lukáš Šimandl odskočil od akce k hudebnímu klipu. V rozhovoru pro Deník se tak rozpovídal, jaké bylo natáčet se zpěvákem Petrem Kotvaldem. Pro žateckého rodáka aktuálně natočil klip k písni Kometa P.M.H.

Lukáš Šimandl s Petrem Kotvaldem. | Foto: se svolením Lukáše Šimandla

Lukáš Šimandl je opravdový nezmar. Na svém kontě má například celovečerní film, parodii Liga nepotřebných, která dokonce soutěžila o České lvy. Natáčel se šampionem MMA Jiřím Procházkou nebo Karlosem Vémolou. Žatecký rodák baví lidi i sebe spoustou dalších krátkých skečů plných akce, recese a ztřeštěné zábavy. Jako Jútuber Jožka má přes 80 tisíc odběratelů, na facebooku dokonce 145 tisíc. „Víme, že děláme humor na hraně. Rádi se dotýkáme té pomyslné laťky a samozřejmě, že ji nechceme přeskočit, ale někdy je prostě skeč drsnější,“ přiznal Lukáš Šimandl. Už mu někteří Romové vyhrožovali? Čím je nakonec „zkrotil“? A o čem zpívají jeho Černí žaludi?

Jútuber Jožka je asi vaše nejznámější postava. Jak vůbec vznikla?

Jožka vznikl ještě pro pořad Žatecká prda pro žateckou televizi, konkrétně se objevil v díle Blažim hledá Superstar v roce 2003. Je to takový jouda, machýrek, všechno zná, každého by přelstil, přitom je to fajn borec. Ta postava je smyšlená, ale postavená na nějakých mých prožitcích.

Kolik už máte s Jožkou dílů a jaký byl nejúspěšnější?

Udělali jsme už kolem 200 skečů. A nejúspěšnější? Asi Vánoční koleda. Má přes milion a půl zhlédnutí. Pak jsou hodně oblíbené třeba „Víměna manželek“, „Ferko v autoškole“ nebo „Nejlepší taxykáři“.

V dnešní korektní době, je váš humor velice na hraně. Už se vám někdo ozval, že jste to přepískli? Přece jen se natíráte na černo, chcete vypadat a mluvit jako Romové. Vypichujete zažitá klišé o Romech, jako že kradou a podvádějí…

To, že děláme humor na hraně, víme. Rádi se dotýkáme té pomyslné laťky a samozřejmě, že ji nechceme přeskočit, ale někdy je prostě skeč drsnější. Jútuber Jožka si dělá legraci z trochu drsného života na severu. Se vším, co k tomu patří. A jsme spravedliví, děláme si legraci opravdu ze všech. Občas napíše nějaký naštvaný „druhý“ Jožka. I když je to postava smyšlená, občas se někdo ozve. Jednou mi psal jeden, že až nás potká, tak nás dobije. Odepsal jsem, že jestli by radši nechtěl od nás jako dárek tričko. A on napsal, že jo, že má velikost L.

Co na to říkají samotní Romové? Ozývají se vám?

Máme opravdu hodně pozitivních reakcí od Romů. Řekl bych tak 90 %. Fotí se s námi, bavíme je. Ti, kteří to chápou, že je to jen sranda, tak ti si to užívají jako my.

Na Jožku jste navázali „kapelou“ Černý žaludi, kde děláte vlastně to stejné, jen v hudební podobě pomocí klipů. Na to máte jaké ohlasy?

Tenhle projekt je zase taková parodie na ty rádoby drsné rapery, kterých je v této době nějak moc. Nejdřív vznikl jeden song a teď jich je 15. Všechny tyhle projekty jsou pro tu naší bandu takovou zábavou. Převlečeme se do postav a jednoduše se pobavíme. Jsou lidi, kteří nás milují, a naopak ti, co nás nesnáší. Asi nic mezi. Na tomto projektu mě baví si testovat nové postupy a techniku.

Aktuálně jste natočil klip pro Petra Kotvalda, jak se vám s ním spolupracovalo?

Ze začátku jsem z toho měl respekt. Má úžasnou kariéru, spoustu toho má za sebou. Ale líbila se mu moje práce, tak jsem se nebál. Hned z prvního setkání bylo jasné, že to je neskutečný profík. Cokoli jsem řekl, šel do toho, byl nadšený, měl nápady, tvořili jsme společně. Perfektní!

Žatečák Petr Kotvald a Žatečák Lukáš Šimandl. Jak k tomu došlo?

Oslovil mě Petr Kotvald, že se mu moje práce líbí. Na jaře se ozvali, že by chtěli spolupracovat. Písnička Kometa P.M.H. mě zaujala a říkal jsem si, že bude mít moje mamča radost. Ta ho miluje. Takže jsem si řekl, že do toho půjdu. Měla to být trochu sranda, trochu sci-fi. A že to točili dva lidi ze Žatce, byla vlastně jen náhoda. Petr Kotvald to o mně zjistil až během natáčení. Bylo to takové příjemné zpestření. Že Žatečáci byli spolu byl bonus.

Bude i další spolupráce?

Možná (usmívá se).

Petr Kotvald se nechal slyšet, že je s výsledkem moc spokojený. Hodně se u toho prý pobavil. Věří, že se bude lidem klip líbit, mluvil o vašem společném díle. Také v jednom z rozhovorů řekl, že kvůli rozpočtu, které jsou oproti minulosti na klipy velmi nízké, ví, že to nebude jako od Spielberga. Co vy na to?

No není to jako od Spielberga, protože jsem samozřejmě lepší (směje se). Rozpočty na klipy jsou takové, jaké jsou. Udělali jsme nejvíc, co šlo (usmívá se). Těší mě, že se mu klip líbí. Jsem moc rád. Natáčelo se v Praze v simulátoru Boeingu a ve středočeské hvězdárně Ondřejov. Ta byla krásná, každému doporučuji se tam jet podívat. Opravdu pěkná.

Už je to deset let, co se v kinech objevil celovečerní film Liga nepotřebných. Recesistická podívaná o partě superhrdinů, která ochrání Žatec. Jak na to vzpomínáte?

Parádně. Natočili jsme tehdy komiksovou parodii ala Avengers. Sci-fi, ztřeštěné komiksové sci-fi. Film je o partě hrdinů, všichni samozřejmě ze Žatce, kteří se dají dohromady, a natřou to grázlovi, který chce Žatec, a pak i ostatní svět, vyhladit. Parádní období. Neměli jsme ještě děti, měli jsme více času, točili jsme po nedělích. Techniku jsme měli svojí, bylo to velmi, velmi nízkorozpočtové. Ale strašně nás to bavilo. Utratili jsme maximálně pár korun za kečup. A pár kostýmů jsme si koupili. Tyhle blbůstky, co jsme dělali tehdy, jedeme pořád. A to mě těší.

Bude něco podobného? Nechystáte zase celovečerní film?

V současné době asi ne, teď mě baví spíše krátké filmy. Občas si něco takového natočíme pro radost, občas uspějeme v nějaké soutěži. Teď mám v plánu natočit patnáctiminutový filmeček, bude se asi jmenovat Může být hůř a bude to o týpkovi, kterému se prostě nedaří den.

Bude to zase akční snímek? Bude zase nějaká facka?

Facka tam bude určitě (směje se). Mělo by to být ale pro všechny, nejen naše typické akční věci. Prostě zábava pro všechny. Něco jako Volný pád s Michaelem Douglasem, kdy se mu všechno sype. Před časem jsme taky něco podobného točili, jmenovalo se to Undo a mělo to docela úspěch.

Nakousl jste akční snímky. Váš počin z roku 2014, který má přes dva miliony zhlédnutí, je o tom, jak týpek ochrání slečnu, kterou otravuje nějaká partička, a nakonec i sebe. Snímek Aikido street story tenkrát viděl, pochválil a doporučil dokonce legendární hollywoodský herec Steven Seagal.

Bojová umění nás pořád moc baví, je to naše srdcová záležitost. Aikido street story je krátký film plný akce, aikidu se navíc věnujeme. Moc nás to bavilo. A že to vidělo tolik lidí? Pecka. Navázala na to dvojka, ta má na Youtube 1,2 milionu zhlédnutí. A loni trojka. Hodně jsme používali rychlé záběry z dronů, zkoušeli jsme, jak to bude v těch soubojích vypadat. Zase jsme se vyřádili. Byla to další výzva.

Další parádní akční podívanou byla Hloubka ostrosti. Také chvat za chvatem, souboje, prostě akce.

To bylo v roce 2016. Tehdy jsem se poprvé odhodlal oslovit známé osobnosti, třeba Karlose Vémolu. A šel do toho. Rád na to vzpomínám.

Když jste zmínil Karlose Vémolu. Točil jste nejen s ním, ale například také s Jiřím Procházkou. To byl seriál pro streamovací platformy Blbej den.

Co díl, to jiné bojové umění. Devět dílů. Byla tam řada hvězd bojových umění a sportů, dodnes koukám, že jsme to dali dohromady.

Jaké byly tyto hvězdy na filmovém place?

Každý je jiný a svůj. A oba velcí profesionálové. Jirka Procházka, přišlo mi, že byl pořád tak nějak ve střehu. Když jsme měli pauzu, jel si tam nějakou stínovku. Prostě bojovník tělem i duší. Ale normálně se s námi bavil, smál se s námi, pohoda. Karlos Vémola si někde spíš seděl, vyřizoval telefony a svoje věci, ale jakmile se řeklo klapka, byl velký profík, stoprocentní.

Známým jste se stal díky Brejkdens Bradrs. V roce 2010 jste pobavili společně s Josefem Petráněm celou republiku při soutěži Československo má talent. Předávali jste tehdy Lucii Bílé jako „úplatek“ šišku salámu Vysočina, a poté jste ve starých „teplákovkách“ předvedli úspěšný komediální výstup na téma break dance. U televizních obrazovek se tehdy smály statisíce diváků. A další chodili na vaše vystoupení po celé republice.

To byla tehdy strašná jízda. Teď už nejezdíme, po deseti letech jsme to vystupování ukončili. Ale těch vystoupení jsme měli mraky, neskutečně moc. Ještě se občas někdo ozve, ale už nejezdíme. To bylo neskutečné. První dva roky jsme jeli dvě nebo tři vystoupení za sobotu, první roky bylo moře vystoupení.

A jaké jsou vaše další plány?

Přiznám se, že mám teď hodně práce, točím hodně různých projektů. Třeba svatby a další komerční věci. Teď nedávno jsem natáčel třeba klip k prodeji vily Radovana Krejčíře s Alexejem Pyškem. Hodně zajímavá práce. Čas si vyplňuji různými svými projekty, třeba plánuji ten krátký film. No a pak máme s kamarády samozřejmě Jútubera Jožku.

Lukáš Šimandl

Rodák ze Žatce, režisér, kameraman a tvůrce. S kamarády začínal v žatecké televizi populárním pořadem Žatecká prda. Zaujal také v soutěži Československo má talent, kde byl součástí recesistického dua Brejkdens Bradrs. Točí komerční projekty, je vyhledávaným tvůrcem. Natočil celovečerní film Liga nepotřebných a řadu krátkých filmů, často akčních, zaznamenal řadu úspěchů na soutěžích. Jeho velkým koníčkem je také aikido.