Památky se zdarma otevřou lidem v sobotu 14. září. „Brány otevřou běžně nepřístupné objekty, budovy a zákoutí širšího centra Žatce. Zpřístupněno bude také osmnáct žateckých dvorků. Opět vás na každém z nich čeká jiný zajímavý program,“ zve na Dny evropského dědictví Jitka Krouzová ze žateckého muzea.

Do Žatce přijede také král. Scéna se odehraje v 16 hodin před muzeem. „Vyvrcholením programu bude inscenace příjezdu Fridricha Falckého. Letos je tomu totiž přesně 400 let, co se tato významná událost v Žatci odehrála,“ pokračovala Krouzová.

V žateckém muzeu bude také ve 13 hodin zahájena výstava Když jsem šel poprvé do školy, v expozici budou k vidění nejrůznější slabikáře. Od 13 do 18 hodin tam také budou probíhat dílničky pro děti.

Kromě jiných památek bude otevřeno divadlo a chrám Nanebevzetí Panny Marie. Tam si zájemci prohlédnou nejen kostel, ale také kůr a varhany. V divadle uvidíte výstavu ke 170. výročí, prohlídnout si budete moci oponu, kterou vymaloval Oskar Brázda.

V sobotu 14. září od 13 do 18 hodin bude také přístupných téměř dvacet dvorků v centru. Nabídnou rozličné programy – kulinářský, hudební, archeologický, knihovnický, kavárenský, vizionářský, tvořivý, kaktusářský, hasičský nebo chmelový. Na chmelovém dvorku v Masarykově ulici bude například promítán film Starci na chmelu a další zajímavé krátké snímky o chmelu a Žatci.