Dnes, v pátek 30. srpna, uvidí diváci animovaný rodinný film Angry Birds ve filmu 2. „Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku,“ zve do kina distributor snímku.

Další dny si přijdou na své milovníci českých komedií. V sobotu 31. srpna uvidí diváci novinku Přes prsty. „Příběh se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Jedna by ráda otěhotněla, druhá to nechápe, zvlášť, když se jim daří. Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí v podání Jiřího Lagmajera,“ představuje se film režiséra Petra Kolečka, úspěšného scénáristy, autora například seriálu Most.

V neděli 1. září pak uvede letní kino snímek s Ivou Janžurovou Teroristka.

Přes prsty- trailer Zdroj: YouTube.com/Totalfilm.cz