Praha, Louny, Raná - Součástí je i podpora handicapovaných lidí a dobročinná sbírka ve prospěch Jedličkova ústavu.

Kapela The Tap Tap | Foto: Deník/Petr Toman

Festival zábavy nejen pro děti, ale pro všechny generace, to je Zlouňáček, který proběhne v sobotu 14. června na Rané. Nabídne bohatý program trvající od 12 do 22 hodin a na závěr také ohňostroj.

Jedním z bodů programu bude i vystoupení kapely s názvem The Tap Tap. To je kapela složená z tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Kapelu v roce 1998 založil a dodnes ji vede Šimon Ornest. V rámci festivalu Zlouňáček na Rané bude koncertovat hned zpočátku programu, a to od 13 do 14 hodin.

Kapela Tap Tap se letos pustila do celostátního turné s názvem The Tap Tap načerno. Turné podporuje výstavu kreslených vtipů a černého humoru, která začala už v březnu v Praze, konkrétně v galerii Atrium na Žižkově. Námětem kreslených vtipů je život lidí se zdravotním či pohybovým handicapem. Autory jsou kreslíři známí především z časopisu Sorry. Patronem pražské výstavy je dlouholetý spolupracovník kapely The Tap Tap Ondřej Ládek, známější pod uměleckým jménem Xindl X.

„Všechny vystavené vtipy prošly tvrdou cenzurou členů The Tap Tap, a tedy handicapovaných lidí. Nejtemnější odstín černé legrace je tedy testován přímo u zdroje a zaručen. Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem," říká Šimon Ornest, kapelník The Tap Tap.

Turné zahrnuje dvacítku koncertů

Výstava obrázků i turné uvedené kapely jsou spojeny s dobročinnou sbírkou, jejíž výtěžek by umožnil potřebné dostavby v areálu Jedličkova ústavu v Praze. Ten už řadu let pečuje právě o handicapované lidi.

Turné The Tap Tap načerno putuje letošní rok po celé České republice, v plánu je přibližně dvacet koncertů. Sobotní vystoupení na Rané je jeho součástí. Kapela pak vystoupí v našem regionu ještě také na začátku září v Žatci.

„Téměř každý z minulých či současných členů The Tap Tap se narodil a vyrostl mimo naše hlavní město a do Prahy se vypravil hlavně kvůli lepším možnostem vzdělání, jež handicapovaným lidem nabízí především Jedličkův ústav. Jeho dostavba je prospěšná pro celou společnost," říká mluvčí kapely a její moderátor Ladislav Angelovič.

Na festivalu Zlouňáček v rámci hudebního programu dále vystoupí například také Lety mimo, Carpathia Castle, Bára Zemanová. Připravena jsou rovněž divadelní představení, soutěže, občerstvení a velmi mnoho další zábavy pro malé i velké návštěvníky.