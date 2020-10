Zdroj: archiv Bedřicha Mojžíše

Rád bych se vrátil k florbalu, doposud jsem si zahrál za pět klubů. Právě na vysoké škole jsem hrál za tehdejší klub USK Slavia Ústí nad Labem. Po třech sezónách jsem přešel do klubu FBC Chomutov. Po roce a půl přišel na řadu návrat do ústecké Slavie. Protože jsem více chtěl rozvíjet pracovní karieru, na lepší florbal nezbývalo tolik času. Proto jsem se v roce 2012 vrátil zpět do rodného klubu Jazzmani Žatec. Z důvodů zlepšení jazykových znalostí jsem odletěl k protinožcům do Austrálie. Přes školu a práci zbyl čas na florbal, odehrál jsem krásné zápasy za celek Bondi Raptors.