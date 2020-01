Do maturity jsem nevěděla, kam jít. Nejprve jsem si dávala přihlášku na více škol a taťka mi poradil, že bych se mohla věnovat letadlům, když už to máme v rodině. On pracuje jako letovod pro bojové použití. Dělala jsem přijímací zkoušky i na "zemědělku" na zahradní architekturu. To byla původně moje priorita, ale po přijímačkách jsem si to rozmyslela. Takže jsem skončila na ČVUT, ale vážně bych neměnila.