Antonín Vydra.Zdroj: Deník / František Bílek

Největším zážitkem zatím bylo pro Antonína Vydru, kterého zná snad už každý ligový fotbalista, focení Ligy mistrů v Mnichově. Jak se na duel s Liverpoolem dostal? To byste nevěřili! „Náhoda! Párkrát mě odmítli na Bundesligu. Aby to nevypadalo, že jsem zahořklý, tak jsem si tam napsal o akreditaci na zápas s Liverpoolem. Pár dní před utkáním mi přišel mail, který začínal Herr Vydra. Hrklo ve mně, to jsem fakt nečekal.“ V Allianz Areně si vtipálek z Česka zahrál bago s hráči Liverpoolu, to byl gól! „Jsou to kopyta, kopli při rozcvičování míč do autu. Tak jsem jim ho vrátil a oni mi ukázali palec nahoru, paráda!“ rozplývá se Antonín ještě dnes.