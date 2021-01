Zdroj: archiv Jitky Bibi Marešové

Život nepřináší ale jenom to dobré, někdy je potřeba se poprat i s tou temnější stránkou bytí. A tak při jedné životní krizi a nebo na jedné z životních křižovatek jsem dostala vnuknutí zdolat tzv. Svatojakubskou cestu, což je pěší „pochod“ v délce asi sedmi set kilometrů, který se jde ve Španělsku a jehož cílem je poutní místo Santiago de Compostela. V rámci přípravy jsem si naplánovala pěší výlet z Prahy do Českých Budějovic. Bohužel se ukázalo, že moje tělo není na tuto zátěž dostatečně připravené, což se projevilo mým srdečním kolapsem s mozkovou příhodou a faktem, že mne do Českých Budějovic dovezla „rychlá“ a já zůstala pár dní ležet na jednotce intenzivní péče. Moje srdce dostalo „deštníček“ a já měla čas o spoustě věcí ve svém dosavadním životě přemýšlet a bilancovat. S lehkými následky po této příhodě jsem začala bojovat a po dvou letech jsem se přihlásila do konkurzu na moderátora Českého rozhlasu Liberec, který jsem vyhrála a vysílala v hlavním čase pořad s názvem Pohodové odpoledne.