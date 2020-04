Díky cestě do Malajsie jsem získal nový pohled na svět kolem nás. Občas je totiž dobré vyjít ze svého „dvorku“ a porozhlédnout se kolem sebe. My Češi, například, máme tendenci si na vše stěžovat. Když jsem na své cestě poznával Malajsii, zjistil jsem, že si žijeme skvěle. Máme kvalitní vzdělávání, zdravotnictví, a také svobodu. To o zemi, jako je Malajsie úplně říct nemůžete. Nejlepším příkladem je pravděpodobně školství. Pokud chcete, aby vaše dítě bylo jednou úspěšné, musíte zaplatit ohromnou sumu peněz. Bezplatné školství je zde neskutečně tragické, o to více si cením našeho školství a země.