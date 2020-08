Zdroj: Deník / František Bílek

Nyní už osm let pomáhá Dobroměřicím, kde si pochvaluje tamní prostředí. „Někdo si řekne, že jsme burani z vesnice, ale kdybyste viděli to prostředí, které k fotbalu máme, ty zapálené funkcionáře… Jsem tam spokojený. Na trénink chodí 18 lidí, cítím velkou chuť do fotbalu. Sice jsem nechtěl nikdy trénovat, ale chytlo mě to," říká Holeček.