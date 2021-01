Zdroj: Archiv T. Pikla

Vyrůstal v Líšťanech, později se přestěhoval do Loun. Nejprve to zkoušel jako hokejista v lounském klubu. "Za HC Slovan Louny sem chytal 7 let v mládežnických kategoriích, v 17 letech však dostal přednost hokejbal," začíná Pikl vyprávět svůj sportovní příběh.