Zdroj: archiv Antonína Svobody

V Žatci bydlí Antonín Svoboda od tří let, narodil se v Lounech. Fotografování se věnuje od svých 12 let. Tedy bez jednoho roku čtyřicet let. K této zálibě ho přivedl otec Josef, který byl rovněž známým žateckým fotografem. Ve městě fotil od roku 1945 až do roku 2009.