I přes nepřízeň osudu by se ráda modelkou stala. Za sebou má několik focení, snímky usměvavé dlouhovlasé zrzky mnozí chválí a objevily se i v reklamní kampani.

„Focení mě baví, je to pro mě vždy velký zážitek. Modelkou bych byla ráda,“ řekla Viktorka. K jejím vzorům patří třeba finalistka soutěže Česká Miss 2016 Adéla Rezková, se kterou se setkala při zážitkovém dni, který pro ni před časem připravil fotograf Lubomír Harrer z Čížkovic. „Její maminka mi zavolala, jestli bych jí jako zakázku nevyfotil dceru. Nechal jsem si vypovědět její příběh. Zakázku jsem odmítl. Vymysleli jsme pro Viki celý zážitkový den. Abychom naplnili, co její maminka chce. Ukázat dceři, že i po úrazu pořád může dělat všechno, tedy jít za svými sny a fungovat samostatně,“ řekl tehdy Harrer.

Maminka Ivana Kučerová mluví v případě své dcery o zázraku, nebylo jisté, zda autonehodu přežije, a všemožně ji podporuje. I ve fotografování a modelingu. „Každý pozitivní pocit je pro ni důležitý, dává jí sílu, sebevědomí, posunuje ji,“ vysvětlila. Velkým zážitkem pro obě byla letošní dovolená v Egyptě, kde se setkaly s účastnicemi mezinárodní soutěže krásy Top Model of the World. „O to větší zážitek jsme ze setkání měly, když vyhrála naše Natálie Kočendová,“ popsala Ivana Kučerová.

FOTO: Pojďte dál. Na zámku v Krásném Dvoře začala turistická sezona

Fotomodelkou, která pomáhá Viktorce plnit její sen, je Romana Paulusová z Mostecka. Kromě jiného se věnuje modelingu s dětmi, pracuje také se zdravotně handicapovanými dívkami. S Viktorkou nafotila reklamní kampaň pro jeden krkonošský hotel. „Seběhlo se to náhodou, do hotelu v Harrachově jsme jeli s dětmi na wellness víkend. Na reklamní kampani jsme se domluvili s majiteli hotelu až tam. V plánu máme další podobnou akci na Znojemsku, s Viktorkou pro ni počítám,“ sdělila Romana Paulusová.

Maminka Viktorky je za každou takovou příležitost ráda. „Nejsem naivní, vím, že Viktorka handicap má, není jako ostatní modelky. Lidé ale říkají, že je fotogenická, bylo by pěkné ve focení pokračovat,“ řekla. Byla by ráda za další fotografy, kteří by chtěli s její dcerou pracovat a vymysleli pro ni témata k focení. „Fotilo ji několik fotografů, každý v ní ukázal něco nového. Každé focení mou dceru posune dál,“ vysvětlila.

Viktorce se svět změnil v osmi letech. Při zmíněné autonehodě utrpěla úraz hlavy, měla silné krvácení do mozku a velký otok. Lékaři jí museli vyndat obě lebeční kosti. Následkem úrazu je lehká mentální retardace a zdravotní handicap – levá strana těla Viktorce pořádně nefunguje. Chodí, ale v běžném životě musí využívat vozík.