Mým nejoblíbenějším žánrem je určitě metal, především metalcore, deathcore, thrash metal a alternativní metal. Mám rád i progresivní rock a crossover, záleží i na mé aktuální náladě – někdy si rád poslechnu funk a pop, ale na prvním místě je vždy metal. Mými nejoblíbenějšími interprety jsou Lamb of God, Oceans ate Alaska, Thy art is murder a Metallica, dále Slipknot nebo Asking Alexandria. Z alternativního metalu a crossoveru se mi líbí Faith no more a Rage Against The Machine.