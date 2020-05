Mým cílem je studovat farmacii nebo fyzioterapii. Podle toho pro co se rozhodnu, bych si jednou chtěla otevřít vlastní ordinaci nebo lékárnu. Jako malá jsem chtěla být kadeřnicí, ale brzy mě to přešlo. Změna vysněného povolání přišla asi z důvodu, že mě začala bavit chemie a biologie. Na vysokou školu chci odejít buď do Prahy, nebo do Hradce Králové. Základní školu jsem studovala v Žatci, byla to ZŠ Petra Bezruče. Z páté třídy jsem šla na osmileté gymnázium a nyní jsem ve druhém ročníku.