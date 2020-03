Jedním z mých mnoha koníčků je cestování, konkrétně Egypt, to je má nejoblíbenější destinace. Konkrétně v oblasti Marsa Alam se mi líbí nejvíce. Miluji šnorchlování a potápění a Rudé moře je, co se týče dostupnosti, v tomto ohledu naprosto ideální. Do Egypta jezdívám pravidelně každý rok již sedmým rokem a za ta léta se mi podařilo vidět spoustu nádherných mořských živočichů.