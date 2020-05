Zdroj: archiv Jana Herinka

U florbalu Jana Herinka drží nejen vášeň pro tento progresivní sport, ale také jeho dva kluci, kteří rovněž prohánějí děrovaný míček. „Mojí výhodou je, že pracuji v Lounech s celkem flexibilní pracovní dobou. A tím, že kluci hrají florbal, tak nemůže mít moje manželka argumenty, vždyť se při trénování věnuji jim, tedy i rodině,“ usmívá se Herink. Občas to je pro něj zápřah. Ráno do práce, z práce hned na trénink dětí jako trenér, pak na chvíli domu a pak případně ještě na trénink mužů jako hráč. „Já tohle ale miluji, je to něco, co mě naplňuje a je mým smyslem života.“