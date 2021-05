Alois Jurkovič.Zdroj: Archiv Aloise Jurkoviče

Alois Jurkovič rybaří čtyři desítky roků. Je mu 47 let, chytá od svých sedmi. Přes dvacet let je členem rybářské stráže, při žatecké organizaci Českého rybářského svazu zároveň vede s jejím předsedou Josefem Valhou Egerfish Junior feeder team. To je družstvo mladých rybářů, kteří závodí v soutěžích chytání na feeder. Při této metodě jsou pruty opatřeny tenkými, ohebnými signalizačními špičkami, podle kterých rybář pozná i jemné záběry.