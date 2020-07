Zdroj: archiv Erika Géczyho

Narodil jsem se v Žatci, letos mi bylo 32 let. Povoláním jsem kuchař tělem, duší, srdcem. Prostě vším. V dobrém slova smyslu jsem tomu obětoval vše, co se dalo. Když máš sny, dokážeš vše. To je má životní linka. Už od útlého věku mě vaření bavilo. Byl jsem nejstarší, takže jsem musel pečovat o mé mladší sourozence.