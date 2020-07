Zdroj: Deník/Petr Kinšt



Ve školství jsem velmi dlouho. Patřím do skupiny pracovníků s praxí 35 a více let. Začínala jsem jako učitelka mateřské školy, pak jsem byla vychovatelkou školní družiny, učitelkou Základní školy nám. 28. října v Žatci a pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Žatec. Nyní jsem na Základní škole v Měcholupech, kde učím a jsem metodičkou prevence 12 let.