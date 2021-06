Kuželky jsou Jarolímův život.Zdroj: Archiv J. Jarolíma

V kuželkách bývá vypjatá atmosféra v soubojích s SKK Podbořany. V duelech s KK Louny je to poklidnější. Kde se mi nejlépe hraje? Dobré je to v Lounech. Také v Bílině i v Podbořanech. Tam jsem hodil svůj osobák, 488. A mohlo to být i víc, ale poslední dva hody se mi nějak třásla kolena. Jinak bych dal i 520, to by byly rekordy těch nejlepších krajských hráčů. Nejhůř se mi naopak hraje ve Spořicích. Asi mi nesedí ten povrch, který tam je.