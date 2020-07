Zdroj: Patrik Kulíšek

Narodil jsem se v Žatci, letos mi bylo 35 let. Po absolvování obchodní akademie v Žatci jsem nastoupil jako grafik do místní reklamní agentury. Někdy to bylo náročné, ale na druhou stranu jsem se tam hodně naučil, za to jsem vděčný. Postupem času jsem se jako grafik zlepšoval. Učil jsem se stále novým věcem. Nebyla to jen grafika, ale i další obory, které v reklamce fungují. Po nějaké době jsem ale začal přemýšlet, jaké by to bylo dělat jen na sebe.