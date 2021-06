Michaela Hradcová.Zdroj: Se souhlasem Michaely Hradcové

Náplň skupin je hodně podobná jeslím a mateřským školám, docházejí do nich děti ve věku od jednoho roku do šesti let. Žatecké dětské skupiny sídlí v budově střední zemědělské školy. Na Hošťálkově náměstí je kreativní dílna s obchůdkem, probíhají tam různé kurzy a semináře.