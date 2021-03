Oldřich Bubeníček. Zdroj: Deník/ Z. Traxler

Narodil se ve východních Čechách. V důchodu ho to tam zpět ale netáhne. „Východní Čechy mám rád a často tam zajíždím. To, že bych se tam ale stěhoval, to na stará kolena nehrozí. Za své životní místo považuji Bílinu, kde bydlím. Považuji se za patriota a nehodlám to měnit.“