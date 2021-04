Tvorba Pavla Macáka.Zdroj: Archiv Pavla Macáka

Už jako dítě jsem psal článečky do místních novin a z koníčka se postupně stala i moje téměř celoživotní profese. Do Loun jsem se přistěhoval na začátku osmdesátých let a následně jsem se stal redaktorem okresních novin a novinařinu jsem prakticky neopustil až do svého odchodu do důchodu.