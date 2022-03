Jako malý chodil Josef Lněníček do místní základní školy, která stejně jako mateřská školka ukončila provoz v devadesátých letech. „Budovu školy jsme opravili, dnes v ní sídlí obecní úřad, pošta, ordinace lékaře, mateřské centrum. Všichni se do budovy sestěhovali, ještě by mělo přibýt kadeřnictví,“ vysvětlil. Rekonstrukce se dočkala také sousední budova bývalé fary, uvnitř jsou obecní byty. Na řadu přišel také vedlejší dům, který byl roky ve špatném stavu. „Místo opravy jsme rozhodli o jeho zbourání a postavil se dům nový. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, bůhví co by nás při opravě čekalo a na kolik by to nakonec vyšlo,“ sdělil starosta. Také v této budově vznikly obecní byty. Vedle stojí kostel, i ten městys opravuje. Za posledních deset let, kdy jej vlastní, do něj vložil zhruba deset milionů korun.