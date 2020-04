Tak třeba v roce 2018 to bylo zlato na juniorském MS a ME v družstvech, o rok později na ME v závodě družstev první místo obhájila a v podniku jednotlivců skončila čtvrtá. Na MS byla v družstvech stříbrná, v jednotlivcích šestá. I to se počítá, vždyť konkurence je v slalomu na divoké vodě obrovská. A sympatická Lucie už konkuruje I o několik let starším. Tak dobrá je.