Zdroj: Deník / František Bílek

Jakeš pracuje pro Českou basketbalovou federaci a v Lounech rozvíjí basketbalovou akademii. Za sedm let činnosti nabobtnala na více než 200 členů. „Starat se o klub je velká zodpovědnost, hlavně co se týče dětí. Musíte plánovat, řešit problémy a dělat správná rozhodnutí. Ale rád bych v Lounech vybudoval profesionální basketbalový klub, který bude hrát na té nejvyšší možné úrovni. Já sám chci hrát, co nejdéle to půjde. Pokud tedy se mnou budou chtít naši mladíčci hrát,“ usmívá se milovník cestování, který by jednou chtěl podniknout s rodinou cestu kolem světa. „Cestování je podle mého názoru tou nejlepší životní investicí,“ míní sporťák tělem i duší.