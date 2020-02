Jako malá jsem vystřídala opravdu hodně kroužků. Bavila mě spousta sportů, které mám ráda i teď. Vážně ráda hraji florbal, plavu, jezdím na kole, na lyžích nebo na bruslích, jediný sport, který úplně nemusím, je basketbal. Také jsem chodila na tancování a na výtvarku. Ze začátku mě to všechno bavilo, ale časem to trochu omrzelo a už se mi tam chodit nechtělo. Říkala jsem si, k čemu mi to jednou bude.