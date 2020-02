Nejdůležitější na této práci je ukázat pacientovi cestu, jak si pomoci, ale dojít do cíle je již na něm. To on se musí snažit, cvičit a zabraňovat komplikacím, které mu pomůžu najít. Také se musí terapeut dívat na člověka jako na celek, protože bolest může mít často původ v úplně jiné části těla, než kde se projeví. Vyhledat pomoc fyzioterapeuta bych doporučila všem lidem, kteří cítí bolest déle než týden.