Také jsem pracoval ve dvou firmách a na živnostenský list jako truhlář. Jenže pár lidí nechtělo platit, tak jsem se podíval po nějaké jistotě a skončil jsem u policie. Zkusil jsem to, vyšlo to a tím, že už to dělám 18 let, mě to asi i baví. Přesněji tedy pracuji na obvodním oddělení státní policie v Žatci ve funkci policejního inspektora.