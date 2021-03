Petra Komorášová bydlí v Lounech, pracuje v žatecké mateřské škole. Má ráda hudbu, přírodu, běhá.Zdroj: Archiv Petry Komorášové

Tehdy se v žatecké lidové škole umění vyučoval sborový zpěv. Kvítek fungoval v několika městech a sbormistr Vladimír Petržilka to vzal za ten nejlepší konec. Začala nás se sestrou provázet disciplína, řád, někdy to bylo vážně náročné, ale jsem moc ráda, že jsme byly součástí tohoto uskupení. Na Žílu (to byla jeho přezdívka) nikdy nezapomenu, byl pro nás opravdovou autoritou, se kterou jsme zažily mnoho veselého, snažil se nám předat to důležité nejen z hudební oblasti, ale celkově pro život. V prosinci odešel z tohoto světa a myslím, že je to pro velkou spoustu lidí obrovská ztráta.