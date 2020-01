Nguyen Cam Tu: S rodinou jsme se do Žatce přistěhovali, když mi bylo 12 let

Narodila jsem se v Chomutově, kde jsme nějaký čas žili. Poté jsme se vrátili zpět do Vietnamu. Tam jsem strávila 6 let, ale když mi bylo 12, přestěhovali jsme se zpět do České republiky, tentokrát do Žatce. Důvodem byly lepší životní podmínky, které Evropa skýtá. Bohužel, nyní nenavštěvuji Vietnam tak často, ale minimálně jednou za rok se vracím na návštěvu. Po maturitě se chystám na vysokou školu do Dánska.