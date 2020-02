Kdybych měl říci, co mě na závodech bavilo nejvíce, tak by to nejspíše byla disciplína obrany. To znamená, že pes musí zadržet figuranta, zároveň však musí být schopen řídit se povely psovoda. Obrana je pravděpodobně jednou z nejtěžších disciplín. V disciplínách se hledí především na přesnost a soustředěnost psa. Aby se pes umístil na vyšších příčkách, je potřebný častý trénink.