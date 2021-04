Patrik Zomer.Zdroj: Archiv Patrika Zomera

„Moje láska k fotbalu začala někdy kolem čtyř, nebo pěti let. První gól jsem dal za FK Postoloprty. Prošel jsem několik týmů, ale zase tolik jich nebylo. Poděkovat musím Cítolibům za to, jak s námi pracovali. Byl jsem tam brankář, někdy v sedmnácti se ze mě stal útočník. Táhlo mě to hodně dopředu. Při přáteláku mě trenér postavil do útoku, já dal čtyři góly a strčil jsem tak do kapsy naše bývalé forvardy. Zahrál jsem si i v Lounech, stal jsem se nejlepším střelcem okresu, B třídy i A třídy. Moje nejpovedenější zápasy ale byla za Lenešice, když se hrálo o záchranu. Kupovali mě, aby se zachránili. V Havrani, která byla druhá, jsme díky mému gólu z 80. minuty vyhráli 1:0 a opravdu se nám povedlo zachránit. To pro mě bylo asi nejdůležitější v kariéře, protože jsem viděl, jak moc Lenešice o záchranu stojí.