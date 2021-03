Pavel LukáčZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Když o aquaponii začal přemýšlet, kladl si otázku, jak ulehčit práci při pěstování mamince, která je zahradnice. „Posledních pár let jsem byl v zahraničí, kde jsem zjistil, že to, co ona provozuje, není moc udržitelné, produktivní, a hlavně je to fyzicky náročné. Prvním nápadem byla hydroponie, ale ta mi nepřišla ideální, protože je to v podstatě chemicky vypěstovaná rostlina. Tak jsem hledal alternativy, až jsem objevil aquaponii. Ta byla používána již například Aztéky, Japonci a jinými národy k pěstování rostlin,“ říká Pavel.