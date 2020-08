Zdroj: archiv Pavlíny Ivanové

Život Pavlíny prošel v posledních letech velkými změnami. Rozvod, prodej rodinného domu v Oboře, stěhování do bytu v Lounech, nový přítel. Oporou jí v turbulentních časech byly její dvě děti a láska k přírodě. Miluje Vysoké Tatry a jižní Čechy. „Minulý rok jsem byla ve Vysokých Tatrách čtyřikrát. Tamní příroda mě nabíjí energií, výhledy jsou dechberoucí. Mám to tam prostě ráda. Letos jsem tam byla bohužel zatím jen jednou. Kvůli koronaviru byly na jaře hranice na Slovensko zavřené, teď jsou zase hory přeplněné turisty. To není nic pro mě a mého přítele. Čekáme, až nával opadne, máme rádi v přírodě klid. Takže se do Tater chystáme v září,“ vysvětluje.