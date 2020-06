Zdroj: archiv Michaely Černé

Frontman kapely Chinaski Michal Malátný zpívá v jedné písni: Mý hobby je moje práce, šťastnej člověk každej kdo to tak má. Kadeřnice Michaela Černá ze Žatce to takto přesná má. „Práce je pro mě zároveň koníčkem. Nedovedu si představit dělat něco jiné,“ říká sympatická 38letá kadeřnice. Stříhání jí provází od mala. „Už ve 4,5 letech jsem stříhala svého dědečka. On seděl v křesle a já ho stříhala z opěrky. Byl v tom i kus akrobacie,“ usmála se Černá. Do učení chodila v Kadani. „Když jsem byla ve třetím ročníku učňovského oboru, tak jsem začala vykonávat praxi v Praze v prestižním salonu. Po škole jsem tam začala hned pracovat,“ svěřila se Michaela Černá.