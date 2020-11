Zdroj: Jan Kouba

A dost! Řekla si před třemi roky Barbora Kysilková. Pracovala v bance a jak sama říká, byla to pro ni moc klidná práce a chtěla tenhle „klídek“ nahradit adrenalinem. Její partner sloužil v armádě a tak si řekla, proč to nezkusit tam. Cestu měla složitější a delší než předpokládala: Armáda pro ni po vyplnění elektronického dotazníku na stránkách kariera.army.cz totiž neměla žádnou nabídku, proto nebyla ani zaregistrována. „To mě ale neodradilo. Proto jsem zavolala na příslušné rekrutační středisko, o jaké profese je zájem. Když jsem se dověděla, že hledají především řidiče s řidičským oprávněním skupiny C, ještě tentýž den jsem se přihlásila do autoškoly. Když jsem měla céčkový řidičák v kapse, šla jsem do toho znovu a tentokrát to vyšlo,“ říká sympatická desátnice.