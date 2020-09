Zdroj: archiv Radky Maškové

Do školky jsem nastoupila před osmnácti lety, když mě na ulici oslovila bývalá paní ředitelka Jana Hubková a jsem jí za to do dnes velice vděčná. Veliké díky patří také mé milé kolegyni a výborné kamarádce Šárce, se kterou tvoříme bezva tandem. Vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na UJEP, kde jsem získala titul Bc., ke kterému mě “nakopla“ právě Šárka. Od loňského roku se dál vzděláváme v navazujícím magisterském studiu v Hradci Králové, které je zaměřené na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Věřím, že to společně nějak zvládneme a to i díky motýlkové Verunce, která šla do toho s námi. Ale také díky vždy usměvavé a milé Ivušce, která nám na třídě vytváří příjemné zázemí a stará se o čistotu nejen třídy, ale i našich duší.