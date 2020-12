Zdroj: archiv Přemysla Reha

Je možné, že by ještě Reh přestoupil jinam? Třeba do vyšší soutěže? "Zatím nad tím nepřemýšlím. Je mi 27 let, pokud budu podávat dobré výkony, třeba něco přijde, ale momentálně jsou pro mě Dobroměřice na prvním místě. Chceme tu hrát každoročně krajský přebor. Myslím si, že máme poměrně vyrovnaný tým - jak hrou dopředu, tak dozadu. Trenér Holeček klade důraz na trpělivou kombinaci. Útočíme ve více lidech, ale zároveň chce po ztrátě balonu zatáhnout mužstvo pod balon a bránit jako jeden tým. Vyžaduje to hodně fyzické síly, ale trenér nás na to v zimní přípravě připravil. Za to, kde jsme, hodně vděčíme trenéru Šebkovi, který tu působil dříve. On udal směr, kam by fotbal v Dobroměřicích měl patřit. Zároveň na tom má zásluhu ale i současný trenér. Přinesl nový impuls, trošku svůj pohled na sestavu a na kluky; to, jak a kde by měli hrát. Snaží se nezkazit žádnou srandu, ale jakmile je zápas nebo trénink, neexistuje žádná sranda, jen zápas a výhra. Je to jeho první trenérské angažmá. Myslím si, že ho zvládá na výbornou."