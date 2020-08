Zdroj: archiv Šárky Plevkové

Známé přísloví, které říká „ člověk míní, Bůh mění“ dohnalo i mě a před pěti lety přišla velká životní změna, rozchod s tehdejším partnerem. Období to bylo velice těžké, sáhla jsem si na dno, ale štěstí se na mě usmálo a já mám teď pocit, že musím být jedna z nejspokojenějších bytostí na světě. Mám úžasného manžela Toma. Je to hasič a náš bývalý reprezentant v plavání, který je mi obrovskou oporou v kterékoliv situaci, a dvě skvělé děti – Mařenku (10 let) a Tomíka juniora (3 roky). K nim nám před třemi lety přibyla border kolie Maggie, miláček celé rodiny.