K pískání se dostal díky zranění. A také začal být rozhodčím kvůli časovým možnostem. „Oslovil mě kamarád, který už běhal po trávnících jako rozhodčí, tak jsem to zkusil a začal jsem. První utkání bylo tady v Lenešicích, což je vesnice u Loun. Bylo to, mám pocit, na úrovni starších žáků. A tam jsem taky loni svou kariéru sudího završil v utkání okresního přeboru mužů. Od prvního utkání do profesionálních soutěží to trvalo téměř deset let. Od roku 2004 jsem byl v první lize.“