Zdroj: archiv Soni Pekárkové

Co Soňu také baví, je pouliční umění nebo-li busking. V Česku se v poslední době rozšiřuje. Zvláště pak v letních měsících. V Žatci, kde bydlí, hrála třeba na akci Hudba v podloubí. „Baví mě to. Je to skvělý relax, navíc mám ráda ten přímý kontakt s lidmi,“ vysvětlila. Za sebou má už několik vystoupení „na ulici“. Třeba na festivalu Praha žije hudbou, v městečku Karlštejn nebo Plzni. Některá česká města začala busking cíleně podporovat, slibují si od toho oživení svých center.