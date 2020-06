Zdroj: archiv Michala Furika

Líbí se mi, že mám poměrně široký prostor pro kreativitu. V mé současné roli ve všech podnicích Nord Food (El Toro Most, El Toro Žatec, Panamera Žatec, Naše Hospoda Chomutov) dohlížím na kvalitu surovin, hledám společně s místními kuchaři cesty, co bychom mohli udělat ještě lépe. Naší italskou Panameru v Žatci momentálně navštěvuji nejvíce. Nedávno jsme ji přebrali po předchozím provozovateli a snažíme se dokázat žateckému publiku, že to jde i jinak a dobře.