Dovolené v zahraničí nejsou úplně můj šálek kávy. Navštívili jsme například Řecko, dále spolu s manželem Djerbu, kde to pro mě nebylo úplně to pravé a minulý rok jsem pouze se svými dcerami a mou maminkou navštívila Bulharsko, ve kterém se mi velmi líbilo. Mám ráda relax na lehátku u moře, nejsem vášnivý milovník památek, přesto jedním z mých snů je Francie, konkrétně Paříž, do které bych se jednoho dne velmi ráda podívala.